立法院將於本周臨時會處理《國民法官法》草案，除了民進黨團支持司法院提出的參審制版本，所有在野黨團皆一致反對倉促通過這個版本，民間司改會董事長林永頌律師與國民黨團總召林為洲、民眾黨團副總召張其祿以及時力黨團總召邱顯智一同召開記者會，要求執政黨不應忽視逾8成同意兩制併行的民意，強行通過參審制的《國民法官法》草案。

林永頌表示，司法院用公帑對不正確的司改內容做置入性行銷，且違背了多數民意，有170個民間團體呼籲兩制併行，包括司改及學生團體，有些團體甚至是親綠的，都呼籲要在臨時會停止審查充滿爭議的法案，認為違背民意是很不明智的做法。

對於司法院對民間司改會民調提出質疑，林永頌回應司法院是在雞蛋裡挑骨頭，司法院質疑司改會的民調中提到民進黨「強行」通過法案，認為用詞太過偏頗，但林永頌表示，只經過一次委員會就要在臨時會強行過關，的確是強行通過，字眼的運用很客觀。

林為洲說，民進黨團在完全執政後，常用臨時會期處理極具爭議大法案，臨時會期既沒有委員會，也沒有公聽會，只有表決，把爭議法案放在臨時會處理十分狡詐，且越有爭議的法案處理得越快，這種多數暴力、執政傲慢、不想傾聽外界聲音的行為，讓在野黨不得不採取打架的手段，國民黨團與司改團體溝通後提出兩制併行的版本，只有民進黨鐵板一塊不想改變，最終如果強行通過，國民黨會有應對的策略。

張其祿表示，《國民法官法》草案當中113條，除了章節名稱以外完全沒有共識，對司法院始終不願公布的民調的題目有高度的質疑，張指出，如果強行通過，受傷的不是民間團體或在野黨，而是執政黨本身，執政黨不履行承諾只會造成國民的不信賴。

邱顯智說，按照司改會的民調，有高達9成的民眾不知道什麼是國民法官制，大家都不清楚的制度還要強行通過是很誇張的行為，呼籲執政黨懸崖勒馬，多聽聽民意。

林永頌表示，法案可以強行通過也可以改回來，目前兩制併行是民意共識，司改會會盡最大的努力，把違背民意的法案改回來。

(中時 )