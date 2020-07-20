香港新冠肺炎疫情升溫，19日更爆出單日新增108確診病例的新高紀錄，也讓香港20日起再度收緊防疫措施。恒生指數受此拖累，20日早盤一度重挫逾300點，創7月2日以來新低。

恒指20日開低69點，報25,019點。早盤恒指一度重挫323點，最低來到24,766。截至10時42分，恒指跌幅收窄，下跌87.01點，報25,002.16點，跌幅0.35％。國企指數上漲47.54點，報10,251.11點，漲幅0.47％。

(工商 )