全台各地氣溫持續飆升，帶動涼夏商機炎燒。富邦媒(8454)旗下通路momo購物網分享，今年夏季氣溫屢創新高，推動大小涼夏家電買氣較去年成長近5成。

其中價格親民的「DC風扇」和一級能效的「冷暖空調」為上半年市場消費首選。 momo祭出家電清涼券、購買指定品牌商品刷富邦momo聯名信用卡享10%回饋搶商機。

momo同時響應政府《臺北節能季》汰舊換新、減徵貨物稅政策，推出指定家電大廠聲寶、東元、國際牌、開利以及奇美等指定商品，除了政策優惠還可以再享二重折價，最高現省12,000元。

上週炎熱氣溫創下歷年7月最高，推升涼夏家電需求。momo購物網據銷售觀察，今年夏季較往年提早報到，涼夏家電買氣上升點也較往年提前，5月份即開始進入銷售高峰。

momo根據消費統計，今年夏季小型涼夏家電以價格親民、功能齊全的「DC風扇」最受矚目，上半年累計銷售超過7萬台，具備可遙控、定時功能、自動擺頭功能亦是消費者的選購重點。熱銷冠軍為「HERAN禾聯」日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，月銷高達3,000台，熱銷第二為「SAMPO 聲寶」12吋 微電腦遙控DC直流電風扇，月銷超過1,500台，還有2020熱門新品「SDL 山多力」16吋遙控定時DC扇，羽翼型扇葉出風柔和低噪音，8段風速自由切換符合各式環境需求，獲得熱銷第三。

而大型涼夏家電以享有政府節能補助最多的「冷暖空調」銷售最佳，其中又以適用範圍4~6坪以下的變頻分離式空調最受消費者青睞。熱銷冠軍為TECO東元R32 一級變頻4~6坪一對一變頻冷暖空調，月銷近350台；一級省電超越國家標準的「Panasonic國際牌」2~3坪R32變頻冷專分離式拿下熱銷第二，原廠回函再送現金1,000元，月銷超過300台；熱銷第三則是台灣製造的「SAMPO聲寶」4~6坪精品變頻分離式一對一冷氣，針對台灣潮濕氣候全機強化防鏽、防霉淨，清淨再升級。

整個七月，momo除了購買指定品牌商品刷富邦momo聯名信用卡享10% 回饋，momo每天並將主打不同的優質家電祭出「限時搶購夏殺價」。

(工商 )