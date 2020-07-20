中鋼(2002)上周五(17)日開出9月份內銷鋼品盤價，呈現連續第三個月漲價；展望下半年鋼市比上半年好，第四季旺季又可望優於第三季；法人評估中鋼最快第三季可轉盈，第四季獲利有機會更好，整體下半年可望轉為獲利。

中鋼9月份內銷鋼品盤價續開高，其中，大宗冷熱軋及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料等每噸調漲300元，電磁鋼捲每噸漲500元，平均調幅1.49%。中鋼表示，國際鋼價走揚，考量鐵礦原料價格居高不下及台幣升值，僅小幅調漲。

展望後市，中鋼指出，內需市場受惠政府為「前瞻基礎建設」續編4200億元預算，並籌編追加紓困預算近2000億元，可望續推升用鋼需求保持熱絡。國際鋼市方面，中鋼認為，中國華南、日本九州豪雨成災，預估待洪災平息後，可能掀起一波重建需求，此外，中國「新基建」政策投資規模達1.2兆人民幣，隨全球各國陸續解封，歐、美等地政府均不斷擴大紓困規模，均將有助下半年用鋼需求上升。

法人指出，中鋼第三季可望受惠鋼價轉漲以及內需持續強勁、第三季有機會力拚轉盈，第四季在旺季效應帶動，營運表現應可優於第三季。中鋼公司先前表示，9月起有機會力拚轉盈，第四季應可獲利。

中鋼9月盤價續漲，中鋼集團中鴻(2014)將跟進開出8月盤價，也可望連續第二個月漲價，中鴻本季營運亦有機會力拚轉盈。

不過，上半年鋼市疲弱，中鋼上半年續虧，目前成本仍在高檔，對上游廠中鋼、中鴻來說，全年獲利空間仍造成抑制，下游廠在中鋼調升盤價後，包括燁輝(2023)、盛餘(2029)第三季營收可望略增溫，但本業獲利空間也仍受限。

(時報資訊)