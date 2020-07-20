由於疫情衝擊，一度導致國旅急凍，不過，在政府推出安心旅遊補助與振興三倍券，加上無法出國旅遊，國泰金(2882)調查顯示，補助方案的出爐，讓民眾旅遊意願相當高，相較4月調查，超過6成民眾會因為安心旅遊補助而住宿，不會因政策而住宿的民眾從57.8％大幅降至30.7％。

國泰金指出，為提振國內旅遊觀光，行政院繼3月規劃「800元振興抵用券」後，6月推出「安心旅遊國旅補助方案」，與4月調查相比較，本次調查結果顯示，62.1％的民眾會因為安心旅遊補助而住宿，較800元振興抵用券增加27.9個百分點，其中12.9％民眾一定會住宿，亦較800元振興抵用券增加8.3個百分點，不會因政策而住宿的民眾則從57.8％降至30.7％。

行政院推出「振興三倍券」措施，在這次調查結果也顯示，有42％的民眾傾向將三倍券用在日常雜貨，24.2％民眾在百貨商場消費，14.6％民眾用在旅遊住宿，6.3％民眾選擇在餐廳飲料消費，僅0.9％的民眾會將三倍券用在藝文活動類消費。

(時報資訊)