半年報財報出色且下半年業績看好的電子股獲市場青睞，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)、散熱模組廠—雙鴻(3324)、銅箔基板廠—台光電(2383)及PCB廠—華通(2313)今天無畏生技等中小型股持續下挫，盤中股價逆勢走高。

近期多檔生技股出現因漲多遭資金棄守，股價天天跌停，棄守生技的部分資金轉向半年報出色且下半年業績持續看好的電子股，即將在本週除息的玉晶光擺脫上週頹勢，盤中股價一度強攻，站上750元，台光電也站上160元，PCB的金像電(2368)、華通、散熱廠的雙鴻及安力-KY(5223)等均逆勢轉強。

玉晶光將於7月22日除息，每股配息8.991元，玉晶光6月合併營收11億944萬元，較5月成長8.14%，較去年同月則增加29.33%，為今年單月新高，累計第2季合併營收為30.74億元，季增13.98%，累計前6月合併營收為57.68億元，年成長79.91%。

陳天慶在日前股東會表示，由於美系客戶新機增加TOF等新應用，今年下半年訂單預估量略高於去年同期，目前客戶訂單沒有太大影響，但因全球新冠肺炎疫情未止，疫情如何演變難以預測，加上中美貿易磨擦問題，下半年業績還是得看客戶拉貨狀況。

電競、NB及伺服器等需求強勁，雙鴻第2季合併營收為29.86億元，季增33.24%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為52.29億元，年成長11.97%，由於第2季合併營收衝高，法人預估，雙鴻第2季獲利可望較第1季倍增，上半年每股盈餘可望逾5元。

受惠於蘋果NB、Nvidia及AMD等新產品陸續上市，且伺服器需求穩定，雙鴻表示，第3季業績可望維持高檔，不排除再挑戰單季歷史新高，下半年業績可望優於上半年，全年業績將再創歷年新高。

華通6月合併營收44.17億元，月增1%，年成長10.12%，累計第2季合併營收為134.2億元，季增11.01%，累計前6月合併營收為255.1億元，年成長13.16%，創下歷年同期新高。

儘管美國及印度等國家新冠肺炎疫情持續狂燒，全球疫情難止讓下半年傳統旺季蒙上陰霾，不過華通表示，整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，讓公司審慎看待對下半年傳統旺季成長力道，但目前客戶拉貨正常，沒有看到什麼太負面的狀況，也沒有旺季不旺，預估第3季營收有望逐月成長，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績還是會比上半年好。

(時報資訊)