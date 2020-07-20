美股在上周五互有漲跌，然美國周日新增新冠病例數持續破6萬人。香港的疫情亦於近日出現不樂觀發展，預料將影響民眾消費，零售和餐飲股不看好，進一步影響市場投資氣氛。

周一香港恆生指數低開69點，隨後跌138點或-0.55%，為24950點，失守25000點。國企股(H股)逆勢上漲2.8點或+0.03%，為10206點。

恆生指數公司周一將公布港版那斯達克指數的詳細資訊，包括選股機制以及成分股安排等，主要科技公司動向再成焦點，然不敵日趨嚴峻的本土疫情。美團雖高開0.6%，隨後跌2.46%，科技股出現低走，騰訊平開，隨後跌0.58%，阿里巴巴跌0.84%。

香港新冠疫情緊張，週六新報病例破百，為108人，並出現許多無法追蹤的本土病例，衛生專家警告，民眾若不配合，醫療體系將出現崩潰。港府於周日表示，不排除首次實施最嚴格的居家禁足令。

香港零售股集體出現下跌，周大福跌1.85%，暫報7.98港元，莎莎國際跌2.44%，暫報1.2港元，新秀麗跌1.91%，暫報7.21港元。

(時報資訊)