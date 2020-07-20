桃園市消防局第一大隊20日在正洸公司進行演練。（賴佑維攝）

桃園市消防局第一大隊為提升火災搶救能力，並整合區域救災，20日上午於轄內正洸股份有限公司內辦理工廠火災搶救演練，其中還加入消防員受困火場被成功救出場景，希望提升各種應變能力。

演練首先由大林分隊長李政諺實施場所簡報，隨後進行兵棋推演及實兵演練。演練狀況假設現場一樓製鞋區因電器因素起火燃燒，且現場儲放製程中所需毒性危險物品二氯甲烷，加上場所火載量較大，致3名員工受困，該廠所員工發現後立即啟動自衛消防編組，通報消防局並實施初期滅火及避難引導。

消防人員到達後，現場指揮官立即指揮消防車輛佔據消防水源中繼供水，並進行周界防護、侷限火勢及派員進入火場人命搜救，以專業技術合力將傷患救出火場。

李政諺表示，演練項目特別加入新式雲梯車實施救援，透過實地操演，強化特種車輛救災能量，同時藉由情境演練檢視場所內部救災環境與動線，以提升同仁救災安全，並於災害時能迅速執行各項救援任務。

第一大隊大隊長賴志忠表示，工業區廠房均屬搶救困難場所，因此平時應檢視場所用火用電安全及確保逃生路線暢通外，透過本次演練配合自衛消防編組及工業區聯防機制，讓員工及消防人員熟悉場所內部環境及相關應變作為，並藉由演練中發現不足之處，進行檢討改進，以提升特定區域之公共安全。

(中時 )