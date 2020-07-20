娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！林志玲婚後生活曝光；殭屍先生和林正英同日亡；趙文卓從豪宅搬回舊屋；她床戰梁朝偉傳惹怒劉嘉玲，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

「台灣第一名模」林志玲去年閃嫁日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA，婚後工作量逐漸減少，加上疫情緣故，鮮少公開露面，不過過著甜蜜防疫生活的她有好口福，AKIRA不僅會下廚寵妻，菜色還很多元，令人稱羨不已。

娛樂8點半》你是否還記得經典殭屍片《暫時停止呼吸》中，飾演茅山道士林正英的徒弟「文才」的許冠英，一頭「馬桶蓋」髮型可說他招牌經典造型，一身傲骨的他是香港史上第一位拒絕金像獎提名的演員，不過當年僅65歲的他，卻因為心肌梗塞猝死家中，被發現時已經滿身屍斑相當淒慘，相較當年意氣風發的模樣，更讓人不勝唏噓。

香港50歲男星陳浩民，當年憑著在電視劇《天龍八部》飾演俊美無儔的段譽一角，擄獲兩岸三地無數少女芳心。然而他在現實生活中，也擁有一位自己心目中的「神仙姐姐」蔣麗莎，夫婦倆感情恩愛，在2011至2016年短短5年間，一連生下1子3女。只是這也讓陳浩民肩上負擔變大，近日更傳出一家人打算從月租14萬港幣(約53萬台幣)的豪宅搬回多年前購買的舊屋。

娛樂8點半》港星梁朝偉和劉嘉玲從交往到結婚已超過30年，是演藝圈模範夫妻檔之一，男神帥氣又專情的形象深植人心，但其實過去曾傳出他拍床戲太投入，差點假戲真做惹怒劉嘉玲，而與他合作的正是女星周嘉玲。

(中時新聞網)