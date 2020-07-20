環保署今天把笑氣（一氧化二氮）預告為我國第一個關注化學物質，並將與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，要求製造、輸入及販賣者應取得許可，未來如發現有民眾非法持有笑氣，可以毒性及關注化學物質管理法處3萬至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑；而違反規定網路販售，則可處平台業者最高30萬元罰鍰。

笑氣正常用途主要用於食品製作奶泡、醫療麻醉、電子半導體產業等用途，而現行用於食品、醫療用途已分別由食安法、藥事法納管，但用量最多的工業用至今未納管，因而推估多數笑氣濫用為工業流出，因而擬於明天預告把笑氣列入「關注化學物質」。

去年長庚醫院發布報告指出，民眾取得的為工業用笑氣，並未納入管制藥品或毒品管理，因此仍有許多漏洞，導致青少年容易取得，在網路上都可輕易搜尋到廣告網頁，亂象頻生令人憂心。環保署毒物及化學物質局局長謝燕儒表示，笑氣會影響人體維生素B12生成，影響血液與神經系統，造成噁心、嘔吐、嚴重缺氧症等，會引起心律不整、腦水腫、永久性精神不足和視覺系統腦部受損等。

為了加強笑氣管理，謝燕儒說，擬把笑氣納入「關注化學物質」，公告之後業者要逐筆製作運作紀錄並每月完成申報，並禁止郵購、電子購物等網路平台交易，而除了使用於特定行業別外都必須添加二氧化硫做為臭味劑。

謝燕儒也說，未來如果查緝時發現有民眾非法持有笑氣，可依毒性及關注化學物質管理法處最高30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑；若違反規定進行網路販售，也可處平台業者最高30萬元罰鍰。

該法預定明天預告、10月底前正式公告。

(中時 )