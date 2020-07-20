櫃買中心興櫃股票電腦議價點選系統，今(20)日早盤9時46分系統異常問題，證券商無法連線正常運作，截至上午10點50分，櫃買中心正進行異常排除作業。

櫃買中心表示，興櫃股票電腦議價點選系統、債券等殖成交系統及衍生性商品電腦交易系統訂於上午11點修復。至於交易系統為何當機，是否有遭到駭客攻擊的可能，櫃買中心表示將繼續調查。

(中時新聞網)