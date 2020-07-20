投資人注意！興櫃大當機 櫃買中心急修復 10:552020/07/20 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 興櫃系統20日當機。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心興櫃股票電腦議價點選系統，今(20)日早盤9時46分系統異常問題，證券商無法連線正常運作，截至上午10點50分，櫃買中心正進行異常排除作業。 櫃買中心表示，興櫃股票電腦議價點選系統、債券等殖成交系統及衍生性商品電腦交易系統訂於上午11點修復。至於交易系統為何當機，是否有遭到駭客攻擊的可能，櫃買中心表示將繼續調查。 (中時新聞網) #系統 #櫃買中心 #異常 #興櫃 #大當機 也許您會感興趣 推薦閱讀 法說會實務研討會 7／31線上登場 04:102020/07/16 證券．權證 櫃買推女性創業沙龍活動 04:102020/07/16 證券．權證 經絡動力公司違反重訊申報 遭處違約金1萬元 16:002020/07/16 財經 亞獅康-KY自8／25起終止櫃檯買賣 16:502020/07/16 財經 寶得利延遲申報重訊及資料誤植 遭處違約金5萬元 17:092020/07/16 財經 恩得利未依規發布重訊 遭處違約金3萬元 17:092020/07/16 財經 泰谷、太景*-KY等5檔 7/17起預收款券 19:102020/07/16 財經 三商家購公司違反重訊申報規定遭處3萬元違約金 16:502020/07/17 財經 東林、合一 7/20起預收款券 19:332020/07/17 財經 興櫃資金外逃 34檔陷貼息困局 04:102020/07/20 證券．權證 財經熱門新聞 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 快了！前Fed老大警告：美將引爆一場災難 - 即時 救不了華為！陸廠7奈米落空 專家爆致命原因 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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