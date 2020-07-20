蘇嘉全、蘇震清叔侄遭國民黨指控。（黃福其攝）

駐印尼代表處三頁電報之第一頁。（黃福其攝）

駐印尼代表處三頁電報之第二頁。（黃福其攝）

駐印尼代表處三頁電報之第三頁。（黃福其攝）

蘇嘉全、蘇震清五度赴印尼簡表。（黃福其攝）

民進黨昨天全代會，兼任黨主席的蔡總統才提醒不要讓全面執政變成腐化的劇本成真，國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今（20）日就召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容為印尼代表處2017年回報外交部指陳「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。

游淑慧說，此案是駐印尼代表處於2017年12月發回外交部的電文，直到去年12月31日才解密，有官員看不下去，在解密後才提供出來。她和羅智強為此也請資深外交官察看，確認是外館電報格式，才「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！」記者會，對外揭露。

游淑慧說，民進黨立委蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。

一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

同年11月，台糖砂糖事業部執行長左希軍率團訪印，會晤印尼農業部長安南，駐外館處同樣未接獲國內通報，還是在印方主動通知後，才知道臺糖出訪；12月時，時任經濟部次長王美花訪印尼農業部長安南，安南原本堅持與王美花及駐印尼大使陳忠分開會談，後來才同意一同接見。駐印尼代表處推測，台糖可能與印尼方面有默契，認為經濟部與外交部官員似乎沒必要參與任何會晤、評估及考察。此外，台鹽與當地企業簽署合作備忘錄時，也不通報駐外館處，同樣不邀請駐外館處參與任何會晤。

游淑慧指出，蘇嘉全、蘇震清叔姪以及台糖訪問印尼，同樣透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排；駐印尼大使陳忠曾經向王美花說明，我國營事業似乎已被中間人操控，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，代表處並強調議，國營企業訪印活動任由中間人安排，不通報也不願讓政府官員參與及協助，「相關人士有其政經利益考量」，可能損及我國整體對外經貿談判籌碼及外交效益。

羅智強說，以他在總統府服務的經驗，從不曾看過如此明白指謫的公文，非常駭人聽聞；民進黨的腐化是現在進行式，一切都以「密件」作掩護，包括張仲傑案、前立委陳宜民調查1450都是如此。

王育敏說，面對涉及重大弊端的密件內容，國民黨提出四大質疑，要求相關人士、部會說明：

一、蘇嘉全、蘇震清叔姪應說明：為何正式的官方會晤不事先通知外交部，還拒絕駐外館處人員參與？是在迴避什麼？且行程都是由同一家公司安排，是否有利益輸送情事？

二、外交部應說明：駐印尼代表處指證歷歷，是否真有「中間人」架空我駐外館處職能的現象？事發迄今已將近三年，如今情況又是如何？

三、 經濟部長王美花應說明：面對駐印尼大使的控訴，是否曾回報及處置？現在王美花已是經濟部長，也知道印尼的情況，是否要求國營事業改善？還是放任這種情形惡化？

四、蔡英文總統應說明：府秘書長蘇嘉全三年前被外館舉報的內容，總統是否知情？若不知道就是總統失能；若總統早已知情，卻還讓蘇嘉全當秘書長，就更為失職。對於綠營政治人物「吃銅吃鐵吃國家」的醜態，國民黨強烈呼籲蔡英文應全面徹查此事，給國人完整的交代！

游淑慧說，此事包括外交部長吳釗燮、時任經濟部長的現任副閣揆沈榮津、時代經部次長的現任部長王美花都知情；為何人力仲介彷彿成了民進黨在印尼的代言人，當中與這些民進黨人士又有多少利益？五院院長沒有涉外的私人行程，蘇家叔侄為何獨鍾愛印尼，屢以不公開行程赴印尼至少達五次？

國民黨強調，外交部電文中揭露情節茲事體大，除了蘇嘉全、蘇震清叔姪應面對外交部的指控，國民黨強烈要求全面徹查此案；相關的外交部、經濟部應說明處理情形，如此嚴重的指控，總統蔡英文是否知情？是否處理？都應該給國人一個完整的交代！

(中時 )