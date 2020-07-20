台中一名人妻小娟（化名）某日丈夫酒後詢問：「我可以與陳xx上床嗎？」，不料竟得到「只要不跟我老爸都可以」的回答，且全程有錄影，小娟因而放手與陳男大幹一場， 事後卻遭老公提告，但法官認為他有縱容之意，因此判決敗訴。

據「東森新聞雲」報導，小娟的友人證稱，看過小娟老公的「同意影片」，還在影片中說「只要妳不跟我老爸上床就好了，我的道德感是很Low的」，所以，小娟與陳男的相處模式就像情侶，2人也會在群組對話討論在公廁、摩天輪及電影院發生關係的經過。

小娟的老公指控， 同意妻子與其他陳男上床的影片，是酒醉後的玩笑話，他絕不容許有這樣的事情發生， 被陳男介入家庭後，自己每天以淚洗面，身心痛苦不堪，因此對陳男提告妨害家庭，求償350萬元。

陳男供稱，因小娟說正在辦理離婚手續且分居，同時她的丈夫也有女友，不介意小娟與其他男人發生關係，才會與小娟到澳門及台灣各地遊玩，筆記本也會寫下兩人的愛情故事，並用「插旗」記錄在高鐵車廂、車庫、摩天輪、診所等處發生關係。

法官表示，陳男與小娟頻繁到外地過夜發生66次性行為，雙方甚至不避諱到友人聚會，可見小娟的丈夫知情，因而認定同意小娟的行為，將他判決敗訴。

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(中時新聞網)