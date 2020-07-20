安徽省境內長江乾流、淮河流域今日發生嚴重洪災災情，應急管理部19日緊急調派上海、浙江、山東、河南等多地的消防救援總隊及南京訓練總隊共1500名抗洪搶險等消防救援指戰員集結成隊，馳援安徽省蕪湖、阜陽、六安、銅陵、滁州、淮南等地區抗洪災區。

據統計，安徽受災人口目前達400萬人，直接經濟損失152.7億元。

安徽省減災救災委員會稱，7月2日以來，強降雨已導致蚌埠、宣城、銅陵、池州、黃山、安慶、蕪湖、馬鞍山、阜陽、滁州等14市80縣（市、區）不同程度受災。截至7月19日17時統計，安徽637座水庫超汛限。

其中災情最為嚴重的阜陽市，阜陽當局根據《阜陽市防汛抗旱應急預案》規定，決定自7月20日零時起將防汛Ⅱ級應急響應提升至最高的Ⅰ級。

目前，也有多個水庫已經超出安全水位上限，截至7月19日上午10點，佛子嶺水庫水位達121.58米，超出安全水位3.02米；白蓮崖水庫水位為207.63米，超出安全水位7.63米；磨子潭水庫的水位為186.43米，超出安全水位6.43米。

(中時 )