昨（19）日晚間，台中市南屯區環中路5段有1名19歲的黃姓駕車在快車道時，疑似因為車速過快失控衝向分隔島，導致整台車翻覆，力道強大，連汽車零件都瞬間彈飛，後方的駕駛因此遭受波及，車輛保險桿損傷。所幸黃男最後僅左手擦挫傷，警方獲報到場後對駕駛實施酒測，發現並無酒駕，警方後續將持續調查釐清肇事責任。

19日晚間9時許，19歲的黃姓男子從黎明路一段沿環中路5段行駛，但車子疑似因為駕駛過快失控，直接撞向分隔島的路燈後，整輛車體180度大翻覆，黃姓男子僅左手臂擦傷並無大礙，第一時間還可以自行爬出車外。

然而，駕駛在黃男後方的林姓男子，則是因為遭到黃男噴飛的車體零件波及，車輛保險桿受損。

警方獲報到場，分別對兩人施行酒測，發現兩人酒測值均為0並無酒駕情事，警方研判疑似因為黃姓男子車速過快，並未注意到車況才釀禍，詳細肇事原因警方還在持續調查。

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(中時新聞網)