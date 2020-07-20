大陸國家衛健委周一（20日）公布，新增22宗新冠肺炎確診病例，其中17宗本地個案全部來自新疆，5宗境外輸入則分別出現在四川、內蒙和山東。受新冠疫情影響，大陸戲院已關閉6個多月。近日，陸國家電影局發通知，規定低風險地區的戲劇可於周一恢復營業，但需做好各項防控措施。

做好入場前檢測，包括為觀眾測量體溫，未戴口罩或體溫超過攝氏37.3度者不得進入。戲院入口亦配備酒精消毒液，引導戲院員工和觀眾做好手部衞生。

調整售票方式，採取網路實名預約、無接觸方式售票；觀影廳內座椅隔開，保證陌生觀眾間距1公尺以上；每場上座率不得超過3成。戲院不得售賣零食和飲料，影廳內禁止飲食。保持良好通風。

減少電影放映場次，日排片減至正常時期的一半，每場不超過兩個小時，延長場間休息時間，對影廳充分清潔與消毒；不同影廳錯時排場，避免進出場觀眾聚集。

(中時 )