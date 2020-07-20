台泥(1101)擬每股18元、溢價約23%收購，信昌化(4725)減資後新股今日重新上市，股價開盤跳空鎖漲停16.1元，委買張數高掛近3.2萬張排隊。
近年來苯酚市場供過於求，信昌化自2012年以來，僅2018年轉盈外，其餘年度皆維持虧損窘境。信昌化今年第一季稅後虧損達3.43億元，每股虧損1.17元，減資前的每股淨值僅剩4元左右。
信昌化主要生產酚、酮系列石化原料，台泥及旗下聯誠貿易公司、信昌投資公司及和平工業區專用港實業公司及等關係人，原本共持有信昌化5,611萬股，持股比例42.51%。
台泥稍早前董事會決議以每股現金18元，公開收購集團子公司信昌化全數流通在外普通股7,589億股，預計斥資13.6億元可以全數收購完成，未來信昌化將下市。後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，亦有可能考慮出售信昌化股權或資產，或引進策略聯盟夥伴共同經營，期以創造集團整體利益。
(時報資訊)
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