酷熱天氣帶旺涼夏家電買氣，台灣線上零售業龍頭廠-富邦媒(8454)旗下通路momo購物網大小涼夏家電買氣較去年成長近50%，momo也祭出家電清涼好康活動，全力搶攻涼夏商機，推升第3季業績。

全台各地氣溫持續飆升，中央氣象局統計，上周炎熱氣溫創下歷年7月最高，推升涼夏家電需求，momo購物網據銷售觀察，今年夏季較往年提早報到，涼夏家電買氣上升點也較往年提前，5月即開始進入銷售高峰，並隨著今年夏季氣溫屢創新高，推動大小涼夏家電買氣較去年成長近50%，其中價格親民的「DC風扇」和一級能效的「冷暖空調」為上半年市場消費首選。

富邦媒表示，momo據消費統計，今年夏季小型涼夏家電以價格親民、功能齊全的「DC風扇」最受矚目，上半年累計銷售超過7萬台，具備可遙控、定時功能、自動擺頭功能亦是消費者的選購重點。熱銷冠軍為「HERAN禾聯」日本馬達14吋智慧觸控變頻7葉片DC扇，使用日本馬達直流變頻電機、觸控面板設計加上人體工學可攜式提把，節能時尚又輕巧，月銷高達3000台；熱銷第二為「SAMPO聲寶」12吋微電腦遙控DC直流電風扇，DC馬達省電更省荷包，7小時定時功能、無線遙控操作簡單又便利，月銷超過1500台；還有2020熱門新品「SDL山多力」16吋遙控定時DC扇，羽翼型扇葉出風柔和低噪音，8段風速自由切換符合各式環境需求，獲得熱銷第三。

為提供消費者最超值的涼夏優惠，momo也祭出家電清涼券、購買指定品牌商品刷富邦momo聯名信用卡享10%回饋等好康活動，並時響應政府《台北節能季》汰舊換新、減徵貨物稅政策，全力搶攻涼夏商機，進而推升第3季業績。

(時報資訊)