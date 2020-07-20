國際廢鋼原料價格續漲，上周市場買氣穩定，鋼筋大廠豐興(2015)本周再度以全面平盤開出，為連2周全面平盤，主要產品鋼筋也連續第二周價格持平。

公共工程及民間建廠帶動鋼筋需求持續增溫，豐興自結第二季營收比第一季增約2%，毛利率比首季上升1個百分點至14%，單季獲利季增25%且年增44%，挹注上半年獲利優於去年同期，自結上半年EPS為1.98元。

豐興第二季營收66.22億元；因公司近年積極投資優化製程效能，毛利率季升1個百分點、年升4個百分點至14%；第二季淨利6.39億元，EPS達1.1元。自結上半年營收131.38億元，年減6%，毛利率則比去年同期上升3個百分點至14%；上半年淨利11.5億元，年增率3%，EPS為1.98元。今股價開高走高，達53.8元，強勢朝向填息目標54.8元邁進。

回顧上周鋼價，國際廢鋼原料價格止跌反彈，市場買氣逐步回溫，豐興上周全面平盤開出，鋼筋中止連二跌。隨著國際廢鋼原料價格續穩，豐興本周再度以全面平盤開出。

國際原料行情持續持穩向上，日本2H廢鋼報價持平於每公噸250美元；美國貨櫃廢鋼再漲5美元至每公噸240美元；澳洲鐵礦砂強勢續漲，由每公噸107.05元美元漲至110.45美元。

回顧先前，因國際廢鋼價格疲弱，豐興廢鋼累計三周共降價700元，鋼筋則是連二周降價，共計下跌600元。近兩周再隨著原料價格止跌反彈，豐興宣布，本周廢鋼、鋼筋、型鋼產品全數為平盤，為連2周全面平盤。豐興本周廢鋼每公噸收購牌價持平為6900元；鋼筋每公噸牌價持平於每公噸1.46萬元；型鋼本周也持平，每公噸牌價為2.01萬元。

(時報資訊)