由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興（2015）20日開出本週內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼收購牌價每公噸維持6,700元，鋼筋每公噸牌價維持14,600元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )