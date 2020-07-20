義大利裔墨西哥演員兼主持人內格里斯（Alfonsode Nigris），在日前去爬山時，碰到走在他前方的3名女子被一頭黑熊攔路；這頭黑熊不斷在其中2名女子身上嗅來嗅去，令她們非常緊張、害怕被攻擊。此時，內格里斯在後方錄影並對3人提出建議，請她們站在原地不動，而黑熊隨後似乎也感到無趣，沒多久便自行離去。

內格里斯19日在社群軟體抖音國際版「TikTok」上傳了一則影片，原來他日前去爬山時，看到3名女子被一頭黑熊「攔路」；黑熊鎖定了其中一名穿短褲的女子，還站起身來不斷嗅著她身上的氣味，由於黑熊站直後，身高和3名女子差不多，加上害怕被黑熊攻擊，嚇得不知該怎麼辦，只得聽從內格里斯建議，停在原地不動，等待黑熊自己離開。

只見黑熊先是抱著短褲女子站直了身，將鼻子湊近她不斷聞著她的頭髮、脖頸、手臂、臀部和大小腿；隨後，似乎是感到無趣，便轉身離開，正當短褲女子鬆了一口氣時，沒想到黑熊卻又折返，這次還伸出熊掌想抓她的大腿，最後才轉身離開。

而當短褲女子被黑熊「騷擾」時，其中一名戴黑色帽子的友人，一邊神色緊張的回頭觀察黑熊的行動，一邊慢慢拉開自己和黑熊的距離；另一名朋友則是重頭到尾都不敢轉身，直到黑熊離去。

內格里斯將這則影片上傳到抖音後，僅1天便吸引了大批網友觀看，還湧入了將近萬筆的留言，網友紛紛表示替影片中的女子捏了把冷汗。

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(中時新聞網)