三星（Samsung）即將在8月5日舉辦線上發表會，宣布推出下半年的旗艦機種Galaxy Note20系列。無疑這將是支援5G的機種，但根據外媒報導，三星也計畫推出僅支援4G的款式，除了進一步可壓低產品售價外，也很可能是為與蘋果新機一較高下的策略。

《91Mobile》網站報導，4G LTE版本的Galaxy Note20 以及 Note20 Ultra已經通過了泰國監管部門NBCT的認證。除此之外，並沒有提供太多相關資訊。但即便如此，仍可以了解到，三星Galaxy Note20系列將不只推出5G版本，也有非5G版本。

支援5G，可以確認的是普遍都讓手機的價格變得更高。在5G網路已推行的各國大多仍處於初期階段來說，得花費更多費用購買手機，但卻無法時時刻刻享受5G網路，對於精打細算的消費者來說，肯定不符合他們的需求。因此相對來說這時候入手4G手機，對於一些不急於在第一時間體驗5G的消費者來說，很顯然是更划算的選擇。而這很可能是蘋果與三星不約而同都傳出將會推出4G新機的原因之一。而這也將讓兩大品牌下半年的旗艦新機，除了得在5G市場中對拚，在4G手機市場中的競爭態勢也將延續。

因疫情影響，三星確認將在8月5日舉辦僅有線上形式的Galaxy unpacked發表會。除了Note20系列之外，很可能三星還將發表可折疊螢幕手機Galaxy Z Flip的5G版本、Galaxy Fold的接班機種(可能改名為Galaxy Z Fold 2），此外Galaxy Tab平板以及Galaxy Watch智慧手錶產品線，也或許都將有新品推出。

(科技)