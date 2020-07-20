資深媒體人唐湘龍觀察民進黨近來的表現，在網路節目直言痛批民進黨巴結文化和派系分贓，讓他感覺，現在台灣的政治進到了一個這20年他沒有看過醜陋的階段，而同台主持的另一資深媒體人陳鳳馨更稱，綠營現在是票多到不要臉也無所謂了！

唐湘龍在網路政治節目《正經龍鳳配》上表示，民進黨現在超醜陋的！隨便一個人生了官之後，花圈可以排到大家都看不見底，喪禮也是一樣，變成是巴結、分贓的系統。

唐湘龍認為，現在台灣的政治進到了一個這20年他沒有看過醜陋的階段，過去他討厭國民黨，因為黑金進入國民黨內，所以2000年他認為若不變天，台灣的政治就沒救了。20年之後，他看到現在的民進黨也一樣，台灣如果繼續讓民進黨搞下去，他即使犯錯、即使不要臉，他都無所謂。

唐湘龍更表示，行政院長蘇貞昌現在給他感覺就是這樣，此時一旁的陳鳳馨也直言，就是選票多到不要臉也無所謂了！唐湘龍馬上回應，「對！所以怎麼罵都沒有關係，正常人都知道三倍券用的方式和發的方式都有問題，但蘇就是堅持」。

(中時新聞網)