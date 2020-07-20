不藏了！Rakuten Monkeys在8月15日(六)、8月16日(日)舉行辣酷甜趴，三大醬料又「辣」又「酷」又「甜」，對於樂天女孩的喜愛不藏了！甜醬料終於讓最甜蜜的樂天女孩最愛號碼週邊問世，全面登場。
主題趴甜週邊包含壓克力女孩卡、證件帶、球衣扭蛋、鑰匙圈、人型披巾、連帽披巾、Rakuten Girls X PureGear客製背號手機殼、球衣造型快充以及女孩等愛門簾。其中多款甜商品將於樂天市場開放預購，今夏不容錯過的「辣酷甜趴」，現場加預購要你在開趴前、開趴後都可以擁有滿滿的樂天女孩。
販售資訊
樂天市場：即刻起至7月21日 23：59
辣酷甜趴首波商品預購：
●Rakuten Girls人型披巾(原價599元)+ Rakuten Girls連帽披巾(原價699元)，原價1298元 甜甜價1000元 (限同位)。
●Rakuten Girls客製背號手機殼(原價1280元)+ Rakuten Girls造型快充18W(原價390元)，原價1670元 甜甜價1000元。
●樂天女孩等愛門簾(原價699元)任選兩個，原價1398元 甜甜價1000元。
●Rakuten Girls抱枕 售價599元 。
Rakuten Monkeys加碼活動，凡預購滿1000元即贈「Rakuten Girls杯墊」乙個(可累贈)，預計出貨日為8/12起陸續出貨
(中時 )
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