選秀除了挑選即戰力好手，迅速提升球隊戰績；如果著眼於未來，年輕有潛力的球員也會成為鎖定對象，被選進的順位往前提升。以往中職選秀會旅外球員幾乎都是焦點，但隨著觀念改變，從直接吸收現成人才到著重栽培養成，還有加盟成本較低，高中畢業生逐漸受青睞。

像這次有35位高中畢業生參加選秀為史上最多，其中平鎮高中內野手林子豪被評為打擊、守備均佳，碰巧統一獅隊陳鏞基年事已長，需要補強三壘這個位置，林子豪很可能擠進首輪，甚至超越比他更大咖的球員，一舉奪走「榜眼」頭銜。

至於選秀狀元究竟會是誰？在味全龍隊大家長魏應充宣示「三原則」之後，一般咸認仍以旅美大聯盟左投手王維中機會最大。

果真如此，第二順位的獅隊若選了林子豪，富邦悍將就陷入兩難。張進德隨隊訓練，但目前最需要的卻是投手；如果富邦選擇開南大學名投余謙，接下來中信兄弟、樂天桃猿均不缺即戰力捕手，如果又都放掉張進德，他就可能在第6順位被味全選走。如此一來，首輪一舉補進投捕兩大咖，味全龍鐵定成為今年選秀最大贏家。

(中時 )