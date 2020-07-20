希望美國別撤軍，德國南部4個邦的首長聯合致函美國13名國會議員，希望他們阻止華府要自德國撤軍的計畫。

路透社取得德國南部4個邦首長聯合致函美國會議員的信件內容，「當我們努力尋求增進、而非中斷兩國之間友誼的同時，我們請你們支持我們，並且確保美國未來仍持續出現在德國及歐洲。」

4邦首長還指出，美軍是美國在歐洲、以及北大西洋公約組織（NATO）行動力的支柱。

聯合致函信件內容的包括巴伐利亞邦（Bavaria）、黑森邦（Hesse）、巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg），以及萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate），這4個邦均設有美軍基地。

另外收到信件的國會議員包含羅姆尼（Mitt Romney）及殷荷菲（Jim Inhofe）2名共和黨籍聯邦參議員。

美國總統川普6月30日正式批准一項自德國重新部署當地9,500名美軍的移防計畫。川普6月中旬首度證實，將自德國裁撤軍隊至2.5萬人，痛批柏林「欠款」，指控對方支付的防禦費用沒有達到NATO要求的目標，占盡美國便宜，不過美軍至今尚未正式宣布展開撤軍行動。

德國之聲報導，目前美軍駐德國共有約34,500人，當中位在西部萊因-法耳次邦的蘭斯坦（Ramstein）空軍基地，主要作用是支持駐伊拉克、阿富汗美軍，其他軍事基地則是美國在非洲、歐洲行動的軍事總部。

(中時新聞網)