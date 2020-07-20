中國人民銀行20日公布7月份LPR（貸款市場報價利率），1年期為3.85％，5年期為4.65％，連續四個月保持不變，符合市場預期。

中新網報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期人行逆回購（附賣回）利率保持穩定，市場利率中值已回升至政策利率附近，市場也普遍認為7月MLF利率會保持不變。再加上7月MLF（中期借貸便利）利率不動，通常LPR報價也會保持穩定。王青表示，預期8月MLF利率有望下調，年內MLF招標利率還有約20個基點左右的小幅下調空間。

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