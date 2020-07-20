威力彩連45槓，今(20)日頭獎獎金上看20.8億元。許多民眾都想試試手氣，希望頭獎落在自己身上！ 對此，中華民國星相學會副理事長小孟老師表示，在今日有四星座的人財運特別旺，不妨好好把握機會，他也指出開運數字，供大家參考。

TOP4：牡羊座

7月20日顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。

開運數字：

1，2，3，0

TOP3：魔羯座

木星落入魔羯座，顯示魔羯座今日能大發橫財，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議可以準備一個碗，裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫助淨化，提升下注的靈動力。

開運數字：

2、1、3、5

TOP2：水瓶座

水瓶座今日財星籠罩，財氣可望一飛沖天。小孟老師建議，下注前可列印一張蝴蝶圖案或使用蝴蝶造型的擺飾，帶著去下注。因為蝴蝶象徵的是「福疊」、象徵的是福氣層層堆疊，很快地就會招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。

開運數字：

1、7、6、9、0

TOP1：金牛座

金牛座今日能有突發財運產生，財氣能夠灌住全身，建議金牛座在下注前準備紅包袋，且紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，之後放入3顆石頭，將紅包袋摺起來，帶到投注站下注。五三角象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰。

開運數字：

0、1、2、4

(中時新聞網)