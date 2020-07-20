汽車旅館規模越做越大，不過某些外觀看似美輪美奐的摩鐵，背後可能藏了許多不為人知的秘密。一名網友爆料，之前任職的某家汽車旅館，除了床單沒有每天換之外，還使用過期食材，貼文曝光後，網友一查評價嚇到。

原PO在臉書《爆怨公社》發文指出，因為請生理假被老闆記曠職，因此決定將汽車旅館背後暗藏的內幕公開，包括客房床單並非每次打掃時都更換，某些餐點食材已過期數月，消防安檢公司每次都固定提供幾間有合乎規定的房間，其餘的房間窗簾都不是防火的…等等，她坦承自從在那工作後，都不敢住外面了。

原PO抱怨公司的勞健保並非從到職日開始投保，而且面試時的薪資與實際給付的不同，她因請生理假被老闆以曠職處理，還有同事懷孕待產、車禍等也被公司要求簽離職單。貼文曝光後，網友回應「這老闆太扯了」、「離開是對的」、「好黑暗的內幕，樓主辛苦了」、「太噁心了辣！這種汽車旅館應該公開！！！」。有網友查出該間汽車旅館有4顆星，但評價很差，說「房間內部真的蠻高級的」、「評價超級嚇人」。

網友爆料之前任職的某家汽車旅館，除了床單沒有每天換之外，還使用過期食材。(圖／截自爆怨公社)

(中時新聞網)