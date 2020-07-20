「2020年台北國際夏季旅展」今（19日）已邁入第3天，適逢周日暑假檔期，人潮較前2天暴增許多，多數飯店、旅行社業者反應，入場民眾主要詢問多為國旅住房優惠專案，以自由行、家族旅遊為主，位於旅遊熱點的星級飯店約有7成左右的訂房成交率，而台北的飯店業者則表示，餐券套票銷售量較往年相比有顯著成長。政府明令7月底前無法出國，少數旅行社願意「試水溫」開賣，以日本旅遊的詢問度最高，意外的是，中高價的歐洲旅行團仍有7成老顧客願意買單，業者形容這是史上「最大讓利」的優惠價。

國旅市場大爆發，參展的各家業者多數選擇打安全牌，星級飯店在住宿券及餐券的銷量有明顯成長，如：老爺酒店集團旗下11間，因各館別主題性強，而礁溪及知本老爺於解封後住房率屢創佳績，相對帶動旗下9間酒店的住房率，這次首度推出4888元雙城旅展住宿券，憑A、B券可任選2家飯店入住，增加不少年輕客層詢問、創下不錯的住房率，老爺酒店集團透露，不少年輕客群是先做功課直接購買；而天成飯店集團旗下5間飯店祭出聯合住宿券，亦能任選其中1家住1晚含早餐—優惠價3699元，因首次下殺至1.7折、假日不加價，無論住券宿或餐券，業者表示與往年相比業績較成長。

因各家星級飯店業者推出的餐券，優惠價格較往年更吸引消費者青睞，圓山大飯店表示，民眾詢問及購買率約5～6成，最熱銷的「台北圓山名廚晶鑽任饗券」為圓山牛排館推出的4人套餐，無論平假日、午晚餐皆可使用，平均1人只要1700元即可享用40盎司的戰斧牛排。

目前國人觀望的國外旅遊行程，旅行業者表示，仍有2～3成的詢問度，較往年相比掉了近9成的業績，台灣人最愛去的日本，僅3個攤位參展人潮竟爆多，而華航擁有直飛鳥取航點之故，因知名漫畫《鬼太郎》水木茂、《名偵探柯南》青山剛昌、沙丘聞名的地景，吸引不少民眾預購鳳凰旅遊與華航推出的行程套票；另「日本旅遊推廣中心」提供近期最新的觀光情報給詢問的民眾，建議疫情趨緩後，可選擇自駕遊，走訪函館、弘前、秋田白神山地3個景點。

販售歐洲旅遊為主的大地、心典、暢遊等3家旅行社，異口同聲表示，因疫情影響，業績比起往年差了近9成，仍抱持「試水溫」心態參展，民眾因業者「最大讓利」的優惠而預購行程，保守觀望明年第1季可出團，以大地旅遊推出前往—俄羅斯、加拿大、芬蘭「賞極光」之行，約有7成老主顧下單，渴望出國的民眾不少。

(中時 )