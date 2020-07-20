政黨為貼近年輕族群，都會選擇以網路方式進行宣傳，甚至找來網紅、YouTuber合作，希望能帶動人氣。不過，對於網路風向大多都支持民進黨，網紅偏愛民進黨，國民黨台北市議員羅智強直言，那是用現金砸出來的、用標案養出來的。

羅智強今（20）日在臉書表示，民進黨完全執政，掌握媒體、豢養網軍，很多人懷疑，是不是我們再怎麼做，都沒有用？但要跟大家說，絕對有用！

「大家以為網紅都愛民進黨？那是置入，用現金砸出來的！大家以為網路都支持民進黨？那是1450，用標案養出來的！」羅智強指出，會選擇在YouTube上創建「野台」，因為這是民進黨的政治黑手，觸摸不到的平台，「電視不敢討論的議題，我們爆！1450想轉移的焦點，我們拉回來！」

羅智強提到，上週王鴻薇在野台踢爆蘇貞昌女兒蘇巧慧，居然有臉去投新竹市政府的7百萬標案，一天之內蘇家就乖乖的把7百萬吐出來，還給國庫，「蘇貞昌不是很囂張，很鴨霸嗎？怎麼野台罵一下，他就縮起來？」

羅智強認為，民進黨很清楚知道，人民的憤怒，已經讓台灣布滿了乾柴，只要星星之火就足以燎原，希望未來野台的影響力不輸給電視，收視率1%是招牌政論節目的指標，約是20萬收視人口，要在YouTube上同時在線人數20萬人，這好像是個不可能的任務，但也是最有價值的挑戰，如果光靠他一個人一定做不到，但加上朱凱翔、李彥秀、王鴻薇、洪孟楷、游淑慧等人的力量，必能披荊斬棘、攻城掠地！再加上每一位網友，眾志成城，就一定可以實現！

(中時新聞網)