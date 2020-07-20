一名袁姓男子在交友軟體上認識一位女子，2人交往後，袁男竟意圖不軌企圖詐騙，假冒自己是銀行協理，騙她可以把「13萬變成100萬」。女子在不到2個月間被袁男陸續詐走83萬元，而女子向袁男提起投資的錢，袁男卻拿不出手，她才突然驚覺被詐騙，憤而報警。法院判決，袁男依詐罪處以有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

據判決書說明，袁男於2019年間使用交友軟體認識了女子，2人交往後袁男明明無投資經驗與專業技能，卻為了賺錢，向女子聲稱自己是銀行協理，只要給他13萬，能將錢滾錢變成100萬元。

女子信以為真後，給了男子13萬元，袁男後續又依繳交期貨融資利息等理由在2個月內向女子索取近83萬元，女子過程中一度拿不出錢，甚至向親友或地下錢莊借貸，才勉強湊出金額給袁男。而女子向袁男追討投資款項時，袁男卻拿不出手，她才驚覺自己被詐騙，憤而報警處理，袁男也因此依法送辦。

台北地方法院審理時，判定袁男確實詐欺，但考量他已與女子和解也悔過，再加上仍有中風母親須扶養，依詐欺取財罪處以6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)