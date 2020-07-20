夏日炎炎，到不熟悉的水域戲水，真的要注意安全！屏東縣霧台神山瀑布昨（19日）發生溺水身亡意外，一名20歲的蘇姓男大生第一次造訪，不幸溺斃。事實上，神山瀑布每年都會發生溺水意外，近3年已奪走4命；其實，神山瀑布是魯凱族霧台部落的「禁忌之地」，還有「地獄之眼」的神秘傳說。

昨日屏東消防12時58分接獲報案，表示神山瀑布有人溺水，人「卡在水中」，需要救援，消防局派出8車18人前往救援，於1時55分將溺水者救起，救起時已無生命徵象，送往高雄榮民總醫院屏東分院急救，仍不幸身亡。今年6月22日，19歲的劉姓男子與20歲的黃姓男子於當地雙雙溺斃；2017年也有名20多歲男子被沖走，神山瀑布3年來已奪走4條人命。

事實上，神山瀑布是魯凱族霧台部落的「禁忌之地」，有「神秘之眼」的古老傳說。部落長老都會交代年輕人，不要站在神山瀑布的頂端往底下的水潭望去！若是從瀑布頂端望向水潭，看到了自己的臉，靈魂就會被「地獄之眼」吸走，也代表會有不好的事情發生。

雖說這是魯凱族的禁忌，但遊客前往仍應心存敬畏，尤其外地人不了解當地水文，下水戲水稍有不慎就會溺水，當地人仍建議不要下水。

(中時新聞網)