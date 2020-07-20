高雄巿長補選候選人李眉蓁的碩士論文遭質疑涉抄襲，20日她受訪回應，可能有些沒有標註到的，要說聲抱歉，但是有通過中山大學審查，相信這應該沒什麼問題。對於單純進修，卻因選戰被拿出來討論，她說真是受寵若驚。

促轉會東廠事件吹哨人吳佩蓉今年初參選立委失利，她昨在臉書PO文，指李眉蓁的碩論〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源發表的〈兩岸政經互動〉，因未標明出處，已侵犯他人著作權。

對於被質疑誠信與操守有明顯瑕疵，應自行宣布退選，李眉蓁20日受訪回應，對手陳其邁的鑽石公主號防疫論文曾被指學術詐欺，蔡英文總統選舉時，論文也被拿出來討論，那時她就在想，會不會輪到她，沒想到真的中。

李眉蓁說，十幾年前她還是一個沒有擔任任何公職的學生。那時候的自我進修，現在還能被拿出來討論，真的是受寵若驚，不過中山大學是一個很有水準的學校，能夠通過學校的機制，她相信這應該沒什麼問題。

(中時 )