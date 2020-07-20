聯詠(3034)第三季受惠供應鏈拉貨力道回溫下，營收有機會挑戰續登新高，聯詠今股價逆勢抗跌，盤中站穩平盤附近震盪，啟動5日線攻防。

聯詠第二季營收衝上186.1億元，季增加10.2%，一舉超越177~185億元的財測目標，改寫歷史單季新高紀錄，主要貢獻營收的動能來自於第二季歐美疫情嚴峻，居家辦公、遠端教學的比重攀升，帶動NB的出貨大增，且因目前美國疫情恐迎來第二波，故NB出貨動能恐延續到本季，而本季NB也將陸續有新品推出。

展望第三季，聯詠在OLED驅動IC、TDDI等需求持續提升下，供應鏈拉貨力道可望轉強，且在5G智慧機出貨下，AMOLED全年成長幅度大，光是上半年AMOLED的出貨就會比去年全年多，且AMOLED毛利率又高於平均，整體來說，聯詠今年營運將更勝去年，因聯詠去年全年營收創下歷史新高，故今年營收將有實力持續挑戰創高。

展望長線，聯詠成長動能包括TV SoC(系統單晶片)市場份額增加、大型DDIC以及5G智慧型手機所帶動的AMOLED需求，營運穩居成長軌道。

(時報資訊)