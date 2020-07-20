全球新冠肺炎疫情爆發二次感染危機，部分地區再次傳出封城訊息，台股晨盤隨亞股波動，一度回探12065點。先前受惠防疫題材展開猛攻的生技股近期淪為空頭箭靶，因整體族群籌碼凌亂，進一步加深股價下殺力道，其中最慘烈的莫非一飛衝天的前股王合一（4743）以476.5元股價、1681.5億元市值雙創新高後跌落神壇，今日吞下第七根跌停，股價腰斬至216元，母公司中天（4128）亦連吞六根跌停，股價亦對半砍至77元，在市場多方信心崩解下，今日連同杏輝(1734)、亞諾法(4133)、合世(1781)、晶宇(4131)、太景*-KY(4157)、杏國(4192)、永昕(4726)、亞獅康-KY(6497)、順藥(6535)等逾10檔個股仍深鎖跌停。

今年以來因新冠肺炎疫情爆發，催動防疫題材交投火熱，惟全球二次疫情陷入危機，卻沒有重燃投資人對防疫股的熱情，帶領櫃買指數一路領先創高的生技族群近期出現籌碼鬆動態勢，類股遭大舉拋售，除了指標股合一(4743)已苦吞7根跌停，由最高價476元重摔至210元之外，中天(4128)、亞諾法(4133)也連六日跌停，股價同步腰斬，僅短短一周時間，生技族群市值就蒸發超過2千億元。生醫股自7月9日創下1兆1,139億天價市值後，已連續7天向下修正，至上周五市值下滑至9,212億元，單周約跌掉二千億，並正式跌破兆元市值；綜觀上櫃生醫類指，短短一周已下殺逾兩成，使生醫股由做夢行情變成惡夢降臨。

統一投顧董事長黎方國指出，部分生技族群因缺乏基本面支撐，股價反應建立在未來想像題材上，容易演變為籌碼競逐的情況，與基本面背離，由於目前正值第二季財報陸續公布期間，從盤面資金流向來看，已有明顯回流具實際業績成長的族群，對大盤延續漲勢相對有利。法人認為，在疫情延續，台灣防疫成功的品牌形象，加上新創公司持續有授權、國際合作和得獎利多等火苗助燃，將有助於支撐資本市場，預期類股休息時間約需二個月，第四季將重現火力。

亞洲生技大會7月22日登場！為新冠肺炎疫情中全球第一場以實體在線（Online+Live）形式舉辦的國際性生技大會，全球有超過600家公司參與，超過1,200個實體及線上展覽攤位，將改寫台灣生技展紀錄。今年論壇以「危難中找尋生機」為主題，涵蓋全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療及投資與區域合作等五大領域，諾貝爾獎主本庶佑與多位國際知名專家，將跨海在線上與大家分享產業趨勢。亞洲生技大會能否重拾投資人對生技股的信心，合一、中天等指標股能否擺脫頹勢，備受市場注目。

(時報資訊)