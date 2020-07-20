本周豐興再次宣布廢鋼、鋼筋、型鋼平盤；回顧上周鋼筋市場為衝銷量，南部鋼廠出現暗盤降價交易，雖是開出平盤卻等同漲價，上市鋼廠主管表示，因前盤銷量弱化，為衝高買氣，部分鋼廠降價來催化訂單。

本周豐興仍宣布廢鋼平盤，每公噸6900元，鋼筋平盤，每公噸14600元，型鋼亦平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至107.05美元；日本2H廢鋼每公噸漲至250元；美國貨櫃廢鋼漲3美元，報價每公噸235元。(商品行情網)

(時報資訊)