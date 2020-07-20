通訊軟體LINE在2018年更新隱私權政策，用戶須同意提供使用者資料，才能繼續使用，退休教授鄭中人認為不合理拒絕，帳號登不進去，因此提告要求LINE提供他過往的活動紀錄複本，並求償10萬元。台北地院認為，鄭男無法證明他是該LINE帳號的持有人，無權請求，判他敗訴，可上訴。

LINE在2018年9月片面變更隱私權政策，所有用戶開啟APP，須先同意提供使用者資料，才能繼續使用，由於不是人人都同意個資被利用，引發許多用戶不滿，國發會同月要求改善，LINE才改變作法，讓用戶得以在APP內變更設定，停止提供資料。

雖然可事後設定停止提供資料，但在登入LINE時，使用者仍得先按同意，鄭中人認為不合理，認為按下同意的瞬間，就會把過去活動紀錄都提供給LINE使用，因此拒絕妥協，並向LINE公司請求提供他的活動紀錄複本，但遭拒絕，鄭只好提告。

鄭中人主張，LINE片面變更契約或停止服務，已逾越服務契約內容，資料蒐集者需取當事人同意，必須明確告知蒐集目的及可能產生的影響，但LINE未善盡說明義務；他無法全然同意新隱私權政策，因此失去500位好友聯繫方式，以及儲存在LINE中的紀錄，公務往來也受影響，請求提供個資接受對象清單、活動紀錄複本，並求償精神慰撫金10萬元。

不過，申請該LINE帳號門號的持有者為「群和公司」，鄭中人雖稱他是實際使用者，帳單都是由他支付，但因未提出足夠事證，法官認為無法確定鄭就是門號持有人或使用人，故判他敗訴。

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(中時 )