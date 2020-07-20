蘋果iPhone組裝大廠緯創上周五宣布將昆山、江蘇子公司出售給積極搶攻蘋果供應鏈訂單的大陸本土組裝大廠立訊精密集團，在台灣的蘋果供應鏈投下震撼彈，預料緯創未來將同樣放棄蘋果訂單的廣達，主攻伺服器代工市場，但這對於想受惠蘋果概念股的投資人來說等同失去價值，緯創股價在20日開盤急跌9.9%，一度逼近跌停。

台股20日開盤小漲23日，隨後指數翻黑，生技股上周蒸發2083億元新台幣，本周一開盤仍一片慘綠，在「天國一輝」四大天王包括中天、杏國、合一、杏輝領跌下，生技股多檔股票打入跌停，成為殺盤重心。

至於蘋概股表現，大立光力守4000元價位，截至台北時間上午11點，大立光股價上漲25.00元或0.63%、暫報4,020.00元；鴻海受到立訊消息波及，股價盤中一度大跌3元，現報86.20元、下跌1.80元或2.05%；台積電Q2財報亮眼，開盤股價一度觸及盤歷史高點370元，隨後股價翻黑，平盤震盪，目前暫報上漲1.00元或0.27%、暫報368.00元。

對此，曾把台積電喊到500元天價的里昂證券，發布對蘋果3大代工廠股票評等，鴻海股票評級維持「優於大盤」，目標價從84.43元提升至97.75元；和碩股票評級「劣於大盤」，目標價從54.61元提升至60.22元；緯創的股票評級則是降至「賣出」，目標價從23.06元升至31.36元。此外，買下緯創大陸子公司的立訊股票則是被提升評級至買進，目標價提升至62元人民幣。

里昂表示，緯創此舉的確打下之後的股票評價基礎，對於整體業績風險也降低，但同時有不少投資人當初買進緯創，就是看待其在蘋果概念股地位，緯創如今做出重大轉變，持有緯創的理由也就此消失。相較來說，鴻海來自蘋果iPhone近年來有所調節，營收比重占整體3~4成，況且來自立訊的威脅立即影響也不大，反而是來自蘋果營收較重的和碩，可能會受到更大衝擊。

(中時新聞網)