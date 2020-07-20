身為最早進入奧蘭多迪士尼世界隔離區域的美國媒體之一，《Yahoo Sports》資深記者海恩斯20日跟球迷進行問答，當問到隔離園區內發生最荒謬的事情，海恩斯隨即爆料，「球員們私底下想把女孩弄進來，但我看不出這種事情如何發生。」

「隔離區內到處都是保全人員，我想把女孩弄進來不容易做到，甚至可以聲稱這是不可能的任務，」海恩斯說，「匿名舉報熱線是給球員、教練與聯盟官員使用的，基於新冠病毒的嚴重性，假如那條熱線是約束這裡措施，我完全不反對。」

目前媒體僅被允許每次進入訓練場館15分鐘採訪，根據海恩斯的觀察，目前包含湖人前鋒「小皇帝」詹姆斯、拓荒者後衛利拉德、塞爾提克後衛史馬特等人，是帶著最佳體型進入奧蘭多隔離區域的球員，但他並未看到體型失控的球員。

不少球員進入奧蘭多隔離區域，最先抱怨的就是當地飲食問題，海恩斯似乎感同身受，「我們並沒有得到跟球員相同的食物，記者們跟他們吃的東西完全不一樣，我真心希望我們可以吃到給球員的那些食物。」看來他接下來的日子不好過了。

(中時 )