中天綜合台《小明星大跟班》明（21）晚10點將播出主題「新婚協議簽署大會」，邀請新婚夫妻檔詹子晴與William、羅小白與Sho，以及準夫妻檔楊晨熙與大飛，前來擬定新婚條約達成婚後共識。看著大家列出眾多新婚條約，讓吳宗憲疑惑詢問：「新婚幹嘛還要協議呢？『婚』這個字就是女方頭昏了，但是別忘了婚姻是兩個人的事，男生結了婚哪一個不想離啊？」此話一出馬上讓女兒Sandy氣得直喊：「男生結了婚就要負責任啦！」

詹子晴與William率先討論新婚條約內容，William希望詹子晴能定期清理車內環境，「她有很多鞋子、衣服全都擺在車上，有時候別人來借車，都是我要清理」。Sandy則為詹子晴討公道，「她又沒有要做Uber」。一旁的大飛卻突然發表意見，「我覺得不行，還是要清」。聽得吳宗憲爆走回應：「關你什麼事？這別人的老婆，你要不要搬過來一起住啊？難怪楊晨熙一直不願意嫁給你，你還在很危險的狀態」。嚇得大飛冷汗直流。

楊晨熙（左）、大飛開心同框。（中天綜合台提供）

William緊接著提出未來孩子的教育由自己主導，更表示希望詹子晴能在美國生產，帶著孩子在美國成長，沒想到詹子晴聽完相當抗拒，認為自己的英文程度差，到美國怎麼生存，她極度恐懼表示：「我連Bagel（貝果）都不會講！」吳宗憲笑翻直呼：「妳不是講出來了嗎！」他進一步分析詹子晴不想去美國的原因，或許是因為在台灣生意做得不錯，不太可能放棄台灣市場，他更開玩笑表示：「但你們生小孩到小孩要去讀書，十幾年後搞不好你的生意就垮了，剛好就可以去了啦！」

詹子晴（左）、William甜蜜同框。（中天綜合台提供）

詹子晴則希望老公對長輩要有禮貌，她分享老公對媽媽打招呼的方式：「他可能從美國回來，所以有一點美式風格，他看到我媽就是『嘿』，9年來都是這樣」。全場聽完驚呼：「現在要喊媽了耶！」William趕緊解釋：「可能我有親密恐懼症，我叫我媽也都叫本名。」聽得Sandy笑稱想看以後自己的小孩直呼阿公本名的模樣，讓吳宗憲罕見暴怒表示一定會把孫子「踹飛」。Sandy緊接提問：「那如果妹妹嫁那個，到時候一進來就喊『憲哥』，你可以接受嗎？」吳宗憲則笑回：「我就說嘿嘿！見鬼啦！」笑翻全場。《小明星大跟班》中天綜合台每周一至周五晚間10點播出。

(中時 )