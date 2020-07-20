這一夏熱力十足，幾乎天天都飆高溫。在日本，就有在「土用丑之日」吃鰻魚的習慣，藉以強身補氣。今年的土用丑之日落在7/21、8/2這兩天，就有鰻魚餐廳業者趁機在這兩天舉辦優惠活動，超級划算！

「鰻入火」是小火、長時間，讓鰻魚大量吃火的技法。（圖／小倉屋提供）

源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵的鰻魚餐廳，使用的品種為日本鰻(日本原生種)，以獨特的「鰻入火」全程直火燒烤，讓鰻魚烤到外表酥脆內部蓬鬆，燒烤過程中分3次反覆淋上由百年丸莊醬油基底的小倉屋特製蒲燒醬醬汁，吃起來甘醇鮮美。

今年推出的新品「鰻牛重」，是鰻魚、牛肉、鮭魚卵的華麗組合，除了鰻魚，還搭配以特調醬油及日本味醂慢火燉煮的牛後腹肉，還佐洋蔥帶出牛肉的甘味層次，並加上來自日本宮城縣的「醬漬鮭魚卵」，爆漿鮮甜海味，為整體風味賦予畫龍點睛的神提味。

※7月21日、8月2日超值優惠：

1.「鰻牛重」外帶定食便當買一送一（當日限量100份／每人限購一份／售完為止）

2.在店內享用「鰻牛重」，蒲燒鰻增量25%

3.使用振興券滿1000元，加碼贈送100元餐點抵用券，每單筆消費最多贈送300元餐點抵用券（次回使用）

夢幻鰻魚桶飯3+1吃（雙人份）。（圖／大江戶町鰻屋提供）

另外位於台中的鰻魚餐廳，使用的是現殺、龍眼木炭火現烤的頂級青口鰻，以關東式的「開背」手法先殺，再串籤碳烤直烤，然後回蒸籠將鰻魚稍微蒸軟，最後再以炭火回烤、反覆淋上鰻魚醬汁，如此處理的鰻魚，口感軟嫩、香氣層次豐富。

而主打的「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」（雙人份），可以一次享受4種吃法，一開始先品嘗原味，再加入芥末、蔥花，接著放上有機土雞溫泉蛋，藉由蛋黃的溫潤為料理增加風味，最後倒入高湯變身湯泡飯，口感變化多端，令人無法抗拒。

※7月21日、8月2日超值優惠：

凡點夢幻鰻魚桶飯3+1吃（雙人份）套餐，贈送日本「木村系列飲品」2瓶

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(中時新聞網)