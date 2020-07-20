大同(2371)在今年股東會前宣布，對旗下100％轉投資的志光能源（掌握台灣最大漁電共生案）現金增資新台幣2.5億元，並引進策略性投資人日本雙日株式會社及日本四國電力公司!志光能源完成2.5億元現增案，將以總價8.19億元賣給兩家日商，未來等經濟投審會核准完成股權交割，再進行股權重組，屆時大同將參與認購志光甲種特別股。

大同迂迴操作的財務模式遭到市場派質疑，認為可能危及大同股東權益，二項疑點:一、志光能源為大同百分百投資公司，若要出售給兩家日商，為何不直接拋售，還要再從大同搬2.5億元對志光進行現增。二、志光投資的太陽能標的台南七股濕地，大同漁電共生的綠電投資為何不找本地的企業參與，要拐彎抹角找日本企業，令人憂心大同是否在進行買賣公司套利，但賺的錢又到那裡去？

事實上，大同自108年8月22日至109年6月22日就已經陸續注資志光能源5億元，而今年大同股東會前，又再宣布將對志光能源現金增資新台幣2.5億元。若增資成功，換言之，志光能源從大同將搬出7.5億元的現金。若從單純的數學來看，投資7.5億元，獲利1億元，投報率有13%很會賺，只是大同屆時要再參與認購志光甲種特別股，認購金額多少？志光甲種特別股的內容為何，也還都是未知數。

大同在日前的公告指出，公司於107年10月董事會決議，由大同100%持股子公司於台南七股區三股子段建置太陽能電廠，本投資案原即規畫尋找投資人共同參與開發，此太陽能電廠第一期將於今年下半年開始建置，總容量約為85MWP，這是大同迄今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案。

大同指出，目前日本雙日株式會社(Sojitz Corporatio)與日本四國電力公司(Shikoku Electric Power Co., Ltd)因具備國際大型案場建置及管理經驗，及具有大型專案融資之能力，經三方洽談後，大同擬先增資志光2.5億元後，再出售志光100%普通股股權予雙日株式會社(Sojitz Corporatio)與四國電力公司(Shikoku Electric Power Co., Ltd)新設立之合資公司(目前尚在經濟部投審會審查中)，大同集團太陽能團隊亦可藉此合作機會，學習建置及管理大型太陽能案場之能力及經驗，並與其建立合作夥伴關係，共同爭取國內及海外商機。

對於市場派二項質疑，大同上午尚未予以回應。

(時報資訊)