平和環保(6771)產能漸趨滿載，台南廠可望在年底前加入營運，此廠初期將以高濃度廢水(含廢酸洗液)回收再利用處理為主，未來將持續拓展其他業務，初步產能規畫估計約為每月10萬噸。

平和環保是採餘裕量代收受處理廢水，客戶均為長期合作，目前客戶超過60家以上，主要客戶位於本洲工業區內（以接管方式直接輸送廢水至本廠），但近年來以區外客戶增加為主（以槽車清運廢水至本廠），區域範圍涵蓋北、中、南各區皆有，其中不乏上市櫃公司及外商企業。

目前平和環保依申請核准水措每個月可處理量約為8.5萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，然而每月實際代處理廢水量則視客戶產線訂單狀況，目前平均約為5-6萬噸/月，除第一季過年期間外，並未有明顯淡旺季之分。雖然新冠肺炎疫情影響小部分客戶的生產出貨，但平和環保上半年營收仍維持2.49億元，仍保持與去年同期相當。

平和環保為專業事業廢(污)水代處理廠，客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業。平和環保為客戶提供一站式服務並解決廢水處理等後續問題，受惠近年環保意識抬頭，營運穩定成長，2019年歸屬母公司稅後淨利1.41億元，創下歷年新高，EPS5.08元。

平和環保在2018年底發行新股收購鳳嘉、清境、萬境三家成為100％子公司，進行產業鏈上下游整合，其中鳳嘉公司主要為上游製造並銷售基本化學品及廢水處理藥劑，清境及萬境公司則是下游領有乙級廢棄物清除許可證的合格廠商，該三家子公司除平和環保外，仍各自有其他客戶並持續擴展中。

(時報資訊)