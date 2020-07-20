台中一名獨自在外租屋的小美（化名）遇到怪房東，竟當著她的面，擅闖浴室洗澡，還拿她的浴巾裹身，監視器還發現，房東持另外1張房卡闖入她家翻東西，讓她心生恐懼馬上搬家，並對陳男提告求償，台中地院審理後，判陳男應賠償小美5萬元精神撫慰金。

據「東森新聞雲」報導，小美與陳姓房東去年9月13日相約「儲值電卡」，豈料陳男一到小美住處，就進入她的浴室洗澡，小美覺得有問題，便偷偷在桌上架設監視器，結果陳男洗完澡後光著身體，直接拿小美的浴巾包身體，讓小美覺得很噁心，立即要對方加值完電卡後就離開，沒想到陳男以很晚了、自己沒有車為由，問小美「可以在這裡過夜嗎？」，小美忍無可忍，馬上拿出手機幫叫Uber，這才讓陳男摸摸鼻子離開。

小美事後檢查監視器還發現，陳男竟然持另1張電卡，趁她不在家闖入屋翻東西，嚇得她連夜搬走，並對陳男提告性騷擾，並求償10萬元精神撫慰金。

台中地院法官審酌小美的說詞與監視器畫面，認定陳男的行為與語意含有「同床過夜」暗示，已對小美構成性騷擾、影響其正常生活，最後判決陳男賠償5萬元。

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(中時新聞網)