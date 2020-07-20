近日深圳發佈最嚴樓市限購政策，明確購房需落戶滿3年且社保滿3年，非深戶需社保滿5年等條件，而深圳住建局日前又進一步明確購房資格的認定、離婚購房記錄追溯、新老劃斷等問題。據《中國證券報》從某大型地產仲介獲悉，據其客戶回測數據，有35％客戶不滿足落戶滿3年且社保滿3年的購房條件，預計二手房成交量或降逾3成，回歸平穩水準。

大型房屋仲介相關負責人表示，6月以來不少外地客戶因為看好深圳房產保值增值空間，打算落戶深圳買房，而新政精準打擊了這部分投機客戶。按6月以來的客戶數據來看，新政將減少35％至50％的購房需求。

以二手房為例，近2個月深圳二手房成交量在1萬套左右，新政將使市場回到5、6千套的水準。從歷史情況來看，二手房成交量在5000至8000套時，市場情緒及價格比較平穩。

另有多位地產仲介表示，新政出來後，住宅帶看量明顯下降，觀察這幾天住宅市場明顯消停下來了，好多客戶突然失去購房資格，所以近2個月成交量會非常少。

(旺報 )