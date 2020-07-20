立法院日前行使監察院人事同意案投票，前總統府秘書長陳菊成為第6屆監察院院長，民進黨立院黨團舉行記者會呼籲朝野共同廢考試院、監察院，對此侯友宜今（20日）表示，朝野只要有共識，讓修憲解決所有爭議。

侯友宜表示，朝野如果對廢掉考、監兩院有共識，那就快速行動回應民意，讓修憲解決所有的爭議，落實具體的修憲，有關於投票權年齡下修18歲，只要有共識就一併修，大家可全力以赴，快速的回應民意。

(中時 )