廢除考試院、監察院？侯：朝野若有共識 修憲解決所有爭議 11:532020/07/20 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今受訪表示，廢考試院、監察院，朝野只要有共識，讓修憲解決所有爭議。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院日前行使監察院人事同意案投票，前總統府秘書長陳菊成為第6屆監察院院長，民進黨立院黨團舉行記者會呼籲朝野共同廢考試院、監察院，對此侯友宜今（20日）表示，朝野只要有共識，讓修憲解決所有爭議。 侯友宜表示，朝野如果對廢掉考、監兩院有共識，那就快速行動回應民意，讓修憲解決所有的爭議，落實具體的修憲，有關於投票權年齡下修18歲，只要有共識就一併修，大家可全力以赴，快速的回應民意。 (中時 ) #修憲 #朝野 #侯友宜 #考試院 #監察院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 同學這樣說韓國瑜 林佳新漂亮女兒當面反擊 - 政治 外交密件曝光！國民黨爆：蘇嘉全、蘇震清叔姪涉以國營事業牟私利 - 政治 高市長補選最新街頭民調 李眉蓁、吳益政差距竟出現變化！ - 政治 後蔡英文時代接班人是「他」？唐湘龍：民進黨在押寶了 - 政治 韓國瑜終於現身 韓粉留言一面倒：我們想念您了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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