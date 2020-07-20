桃園市議員王浩宇面臨罷免危機，「罷免王浩宇」總部表示，已取得第一階段提議罷免的連署份數，明將前往中選會遞件。王浩宇則仍不斷在臉書針對許多事情發表意見，稍早他說很多年輕人認為，所謂監督市府、鄭文燦，應該要有在議會咆哮畫面、要揭弊、要把官員罵得口血淋頭，但他說對市政的監督，通常用發文、電話、會勘，要求市府官員到場一起處理的。網友則冷回「繼續吹吧」。

王浩宇在臉書表示，很多年輕人總認為，所謂的監督市府、桃園市長鄭文燦，應該要有在議會咆哮畫面、要揭弊、要把官員罵得口血淋頭，否則就是沒監督。「那是很有畫面沒錯，但不切實際」。

王浩宇說，以桃園市議會的制度來說，他一年大概可以問到鄭文燦市長4次，2次工作報告只有5分鐘、2次總質詢40分鐘。遇到各局處長的機會，也就是一年兩次10分鐘的工作報吿。他說市政上的各種問題、缺失，卻是每一天都會出現的。因此，平常對市政的監督，通常是用發文、用電話、用會勘，要求市府官員到場一起處理的，如果真的沒處理，就打給市長或局長要求處理。王強調，這種事情他們天天都在做，為了求媒體畫面好看而壓到三個月後才問、或是不針對局長而是刻意針對鄭文燦詢問，實在對市民沒有好處。

王浩宇也提及，在第一屆八個會期，他有100%的出席率，第二屆第一個會期因為綠黨選舉有請假後，第二屆第二會期，他又再次拿下局處工作報告100%的出席率。「這樣叫不認真？ Errr...」。

網友則回應表示「可是也不用這麼吹捧行政首長吧」、「如果市長非民進黨，議員態度也如此？」、「真正的問政就是拿真實的數字和法規來質詢...至於咆哮和衝突其實未必真的有那麼強」、「繼續吹吧」、「真的希望修法杜絕立委在立院打鬥破壞公物的亂象」。

(中時新聞網)