振興三倍券能否振興經濟，今有民調中心指出，有62.9％民眾表示會用三倍券支應日常生活開銷；與外界預期替代性消費的方向一致。

蘇揆期待振興三倍券可以發揮30倍的加碼效果，但用於買車、買房的人有多少，目前還不知道，《ETtoday新聞雲》調查顯示，有62.9％民眾表示會用三倍券支應日常生活開銷；15.7％民眾表示會用來吃喝玩樂；10.8％民眾表示還不知道要將三倍券用在哪些消費。

另外，有1.7％的民眾說不會領三倍券、1.4％的民眾說要捐出去、1.3％的民眾會花在公益彩券拼手氣、.12％的民眾是其他選項。

這份民調是由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間在今年7月15日至16 日，以台閩地區年滿20 歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2640 份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

(中時 )