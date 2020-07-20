全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，不過，台灣國內的疫情已逐漸趨緩，交通部自7月起推出安心旅遊，讓未滿19歲的國人，暑假可在22家遊樂園免費入場，對此，前民進黨立委沈富雄則是氣炸痛批，國內的遊樂園向來很少外客，現在人氣鼎沸，卻仍要一人補助500元，是不是氣死人！「盛況一點也不像『防疫新生活』，『防疫五月天』自然沒臉到處招搖了」。

沈富雄今在臉書寫下，目前全球的疫情正熾，台灣的防疫措施卻亂成一團，不但政出多門，而且無厘頭，矛盾百出的地方比比皆是，歷經清明節、媽祖出巡、五一勞動節及端午四次大規模的「逆時中」群聚活動，至今已經連續94天沒有本土新例，證明國內是「無毒狀態」，電視廣告卻一再鼓吹「防疫新生活」，使國人時空錯亂，無端產生無謂的恐懼。

另外沈富雄也認為，有為的政府理應如此，而不是墨守成規、一成不變。而這篇貼文曝光後，有網友則是留言寫下，「防疫新生活是個笑話」、「因為預算未用完」、「事實上，現在民眾看起來已經自動解禁了」。

其實先前針對歐洲聯盟允許入境歐盟的14國名單，台灣並未被列入時，沈富雄就曾痛批，在錯愕與臉上無光之餘，各界所能想到的原因有三個，其中一個是政治因素，但他說，「陳時中已不止一次歸咎於政治因素，這是他卸責的最好說辭，可是歐盟已將中國大陸列為有條件接受，政治干擾之說不攻自破」。

(中時新聞網)